Котиев Филипп Федорович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Котиев Федор Григорьевич
Мать: Котиева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котиев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Котиева Агафья Филипповна
Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно