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Котиев Филипп Федорович

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Котиев Федор Григорьевич

Мать: Котиева Анна Ивановна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Котиев Мин Филиппович

Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Котиев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Котиев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Котиева Агафья Филипповна

Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Котиев Марк Филиппович

Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Котиев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Котиева Пелагея Архиповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котиева Пелагея Архиповна

Смерть
Неизвестно
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