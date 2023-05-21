Котиева Пелагея Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котиев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Котиева Агафья Филипповна
Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно