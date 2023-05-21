Котиева Пелагея Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотиева Пелагея Архиповна

Котиева Пелагея Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Котиев Мин Филиппович

Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Котиев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Котиев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Котиева Агафья Филипповна

Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Котиев Марк Филиппович

Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Котиев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Котиев Филипп Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котиев Филипп Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close