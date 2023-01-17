Митрополов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
09.07.1816 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1817 ст.
Сын: Митрополов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Митрополова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
14.04.1822 ст.
Сын: Митрополов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Митрополова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
20.11.1831 ст.
Сын: Митрополов Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Митрополова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно