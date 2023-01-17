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Митрополов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Митрополов Дмитрий Алексеевич

Мать: Митрополова Ирина Тимофеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
09.07.1816 ст.

Жена: Митрополова Татьяна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1817 ст.

Сын: Митрополов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Митрополова Татьяна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1822 ст.

Сын: Митрополов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Митрополова Татьяна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1831 ст.

Сын: Митрополов Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Митрополова Татьяна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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