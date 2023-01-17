Митрополов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти13.06.1824 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
?.06.1785
Сын: Митрополов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Митрополов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Митрополова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрополов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрополов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.06.1824 ст.