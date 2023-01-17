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Митрополов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

13.06.1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Митрополов Алексей Осипович

Мать: Митрополова Ирина Тимофеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.06.1785

Сын: Митрополов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Митрополов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Митрополова Ирина Тимофеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрополов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрополов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.06.1824 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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