Митрополова (Сахарова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Сахаров Андрей Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1816 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1817 ст.
Сын: Митрополов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Митрополов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.04.1822 ст.
Сын: Митрополов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Митрополов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.11.1831 ст.
Сын: Митрополов Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Митрополов Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно