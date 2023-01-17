Митрополова (Сахарова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрополова (Сахарова) Татьяна Андреевна

Митрополова (Сахарова) Татьяна Андреевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Сахаров Андрей Андреевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
09.07.1816 ст.

Муж: Митрополов Николай Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1817 ст.

Сын: Митрополов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Митрополов Николай Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1822 ст.

Сын: Митрополов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Митрополов Николай Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1831 ст.

Сын: Митрополов Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Митрополов Николай Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close