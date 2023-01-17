Рассказова (Лукьянчикова) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРассказова (Лукьянчикова) Анастасия Кузьминична

Рассказова (Лукьянчикова) Анастасия Кузьминична

avatar

Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

12.01.1911

Дата смерти

03.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911

Отец: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Мать: Лукьянчикова Дарья Романовна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Рождение ребёнка
24.09.1940

Сын: Рассказов Владимир Никитович

Отец ребёнка: Рассказов Никита Иванович

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Александр Никитин

Отец ребёнка: Рассказов Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рассказов Никита Иванович

Смерть
03.01.1979
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close