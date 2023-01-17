Рассказова (Лукьянчикова) Анастасия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения12.01.1911
Дата смерти03.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911
Ядринцево
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Рассказов Владимир Никитович
Отец ребёнка: Рассказов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Александр Никитин
Отец ребёнка: Рассказов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рассказов Никита Иванович
Смерть
03.01.1979