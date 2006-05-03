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Рассказов Владимир Никитович

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Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

24.09.1940

Дата смерти

03.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940

Отец: Рассказов Никита Иванович

Мать: Рассказова Анастасия Кузьминична

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.05.2006
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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