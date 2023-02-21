Рассказов Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказов Никита Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1909

Дата смерти

18.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1940

Сын: Рассказов Владимир Никитович

Мать ребёнка: Рассказова Анастасия Кузьминична

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рассказова Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Александр Никитин

Мать ребёнка: Рассказова Анастасия Кузьминична

Смерть
18.06.1978
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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