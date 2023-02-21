Рассказов Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1909
Дата смерти18.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Рассказов Владимир Никитович
Мать ребёнка: Рассказова Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рассказова Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Александр Никитин
Мать ребёнка: Рассказова Анастасия Кузьминична
Смерть
18.06.1978