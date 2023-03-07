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Лукьянчиков Иван Кузьмич

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Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Мать: Лукьянчикова Дарья Романовна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Пелагея Васильевна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Пелагея Васильевна

Смерть
1990
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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