Лукьянчиков Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
22.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянчикова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянчикова Пелагея Васильевна
Смерть
1990