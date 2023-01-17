Лукьянчиков Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
08.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1992