Лукьянчиков Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиков Михаил Кузьмич

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Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Мать: Лукьянчикова Дарья Романовна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
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