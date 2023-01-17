Лукьянчикова (Фролова) Дарья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянчикова (Фролова) Дарья Романовна

Лукьянчикова (Фролова) Дарья Романовна

avatar

Место рождения

Сухое

Дата рождения

01.04.1889

Дата смерти

02.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889

Отец: Фролов Роман Сильвестрович

Мать: Фролова Анна Васильевна

Сухое
Рождение ребёнка
16.08.1909

Дочь: Мордвинова Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.01.1911

Дочь: Рассказова Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Рождение ребёнка
12.06.1923

Дочь: Лукина Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лукьянчиков Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Лукьянчиков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Смерть
02.06.1970
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close