Лукьянчикова (Фролова) Дарья Романовна
Место рожденияСухое
Дата рождения01.04.1889
Дата смерти02.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889
Сухое
Рождение ребёнка
16.08.1909
Дочь: Мордвинова Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
12.01.1911
Дочь: Рассказова Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич
Ядринцево
Рождение ребёнка
12.06.1923
Дочь: Лукина Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Лукьянчиков Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
02.06.1970