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Фролов Роман Сильвестрович

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Место рождения

Рязанская губерния, Ряжский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Фролов Сильвестр

Мать: Фролова Домна Максимова

Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Фролов Егор Романов

Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна

Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евдокия Романова

Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна

Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Фролов Николай Романов

Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна

Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна

Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: Лукьянчикова Дарья Романовна

Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна

Сухое
Рождение ребёнка
1894

Сын: Фролов Петр Романов

Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна

Рязанская губерния, Ряжский уезд
Смерть
Неизвестно
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