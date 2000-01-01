Фролов Роман Сильвестрович
Место рожденияРязанская губерния, Ряжский уезд
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Фролов Сильвестр
Мать: Фролова Домна Максимова
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
1877
Сын: Фролов Егор Романов
Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: Лукьянчикова Дарья Романовна
Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна
Сухое
Рождение ребёнка
1894
Сын: Фролов Петр Романов
Мать ребёнка: Фролова Анна Васильевна
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Смерть
Неизвестно