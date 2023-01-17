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Трушкин Александр Матвеевич

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

04.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Трушкин Василий Фирсович

Мать: Евдокия (авдотья) Ивановна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Трушкин Федор Александрович

Мать ребёнка: Трушкина Наталья Иванова

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Трушкин Евфимий Александрович

Мать ребёнка: Трушкина Наталья Иванова

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушкина Наталья Иванова

Смерть
04.04.1920
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
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