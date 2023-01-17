Трушкин Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти04.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1880
Сын: Трушкин Федор Александрович
Мать ребёнка: Трушкина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
12.10.1881
Сын: Трушкин Евфимий Александрович
Мать ребёнка: Трушкина Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трушкина Наталья Иванова
Смерть
04.04.1920