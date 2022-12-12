Трушкин Василий Фирсович
Место рожденияРоссия, Брянская область, Севский район, г Севск
Дата рождения1804
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Трушкин Фирс Петрович
Мать: не указана
Россия, Брянская область, Севский район, г Севск
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1843
Сын: Трушкин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Евдокия (авдотья) Ивановна
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия (авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Евдокия (авдотья) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я жена
Смерть
1855