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Трушкин Василий Фирсович

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Место рождения

Россия, Брянская область, Севский район, г Севск

Дата рождения

1804

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Трушкин Фирс Петрович

Мать: не указана

Россия, Брянская область, Севский район, г Севск
Рождение ребёнка
1828

Сын: Трушкин Дмитрий Большой

Мать ребёнка: 1-я жена

Рождение ребёнка
1843

Сын: Трушкин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия (авдотья) Ивановна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия (авдотья) Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Трушкин Дмитрий Меньшой

Мать ребёнка: Евдокия (авдотья) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я жена

Смерть
1855
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