(Трушкина) Евдокия (авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трушкина) Евдокия (авдотья) Ивановна

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Место рождения

Россия, Брянская область, Севский район, Щепетлева

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Брянская область, Севский район, Щепетлева
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Харитина Павловна

Отец ребёнка: Петушков Павел

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
До 1835

Муж: Петушков Павел

Бракосочетание
1840

Муж: Куричин (амелькин По Рев 1850г) Матвей Федорович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
ГАБО ф249 оп1 д78 л 218-219 Записи Браков за 1840г декабрь ?? села Заулья удельный крестьянин Матвей Федоров Куричин вторым браком 37лет невеста вдова Евдокия Иванова Петушкова деревни Щепетлевой умер... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Трушкин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Трушкин Василий Фирсович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Трушкин Василий Фирсович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Трушкин Дмитрий Меньшой

Отец ребёнка: Трушкин Василий Фирсович

Смерть
Неизвестно
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