(Трушкина) Евдокия (авдотья) Ивановна
Место рожденияРоссия, Брянская область, Севский район, Щепетлева
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Брянская область, Севский район, Щепетлева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Харитина Павловна
Отец ребёнка: Петушков Павел
Бракосочетание
До 1835
Муж: Петушков Павел
Бракосочетание
1840
ГАБО ф249 оп1 д78 л 218-219 Записи Браков за 1840г декабрь ?? села Заулья удельный крестьянин Матвей Федоров Куричин вторым браком 37лет невеста вдова Евдокия Иванова Петушкова деревни Щепетлевой умер... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Сын: Трушкин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Трушкин Василий Фирсович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Трушкин Василий Фирсович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Трушкин Василий Фирсович
Смерть
Неизвестно