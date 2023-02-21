Трушкина Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкина Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Трушкин Федор Александрович

Отец ребёнка: Трушкин Александр Матвеевич

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Трушкин Евфимий Александрович

Отец ребёнка: Трушкин Александр Матвеевич

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушкин Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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