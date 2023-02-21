Трушкина Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Трушкин Федор Александрович
Отец ребёнка: Трушкин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
12.10.1881
Сын: Трушкин Евфимий Александрович
Отец ребёнка: Трушкин Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно