Ермолай Титов
Место рождения
Дата рождения18.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1854
Отец: Тит Иванов
Мать: Ульяна Петрова
Место жительства
1879
Военная служба
1879
рядовой 1-го пехотного Невского короля Эллинов полка
Бракосочетание
02.09.1879
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1880
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
18.08.1880
Сын: Андрей Ермолаев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1882
Сын: Стефан Ермолаев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
08.08.1886
Дочь: Наталья Ермолаева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1896
Дочь: Ефросиния Ермолаева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно