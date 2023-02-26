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Ермолай Титов

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1854

Отец: Тит Иванов

Мать: Ульяна Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1879
Военная служба
1879
рядовой 1-го пехотного Невского короля Эллинов полка
Бракосочетание
02.09.1879

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1880
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
18.08.1880

Сын: Андрей Ермолаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1882

Сын: Стефан Ермолаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1886

Дочь: Наталья Ермолаева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: Ефросиния Ермолаева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

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