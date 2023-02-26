Ульяна Петрова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1848
Муж: Тит Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1850
Сын: Матвей Титов
Отец ребёнка: Тит Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1852
Сын: Яков Титов
Отец ребёнка: Тит Иванов
Рождение ребёнка
18.07.1854
Сын: Ермолай Титов
Отец ребёнка: Тит Иванов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Павел Титов
Отец ребёнка: Тит Иванов
Рождение ребёнка
20.08.1860
Дочь: Васса (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно