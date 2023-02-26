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Ульяна Петрова

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1848

Муж: Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1850

Сын: Матвей Титов

Отец ребёнка: Тит Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1852

Сын: Яков Титов

Отец ребёнка: Тит Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1854

Сын: Ермолай Титов

Отец ребёнка: Тит Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Павел Титов

Отец ребёнка: Тит Иванов

Рождение ребёнка
20.08.1860

Дочь: Васса (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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