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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

29.01.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
02.09.1879

Муж: Ермолай Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1880

Сын: Андрей Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Титов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1882

Сын: Стефан Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Титов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1886

Дочь: Наталья Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Титов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: Ефросиния Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Титов

Смерть
29.01.1913
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

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