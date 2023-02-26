Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти29.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
02.09.1879
Муж: Ермолай Титов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1880
Сын: Андрей Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Титов
Рождение ребёнка
24.12.1882
Сын: Стефан Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Титов
Рождение ребёнка
08.08.1886
Дочь: Наталья Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Титов
Рождение ребёнка
15.02.1896
Дочь: Ефросиния Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Титов
Смерть
29.01.1913