Наталья Ермолаева
Место рождения
Дата рождения08.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1886
Отец: Ермолай Титов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
09.04.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
19.01.1906
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Юденков Иван Трифонов
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно