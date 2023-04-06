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Наталья Ермолаева

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1886

Отец: Ермолай Титов

Мать: Анна Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.04.1904

Муж: Юденков Иван Трифонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Юденков Иван Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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