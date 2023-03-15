Фролова (Метальникова) Миланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Метальникова) Миланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Метальников Михаил

Мать: Метальникова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Петр

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Петр

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Петр

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Петр

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Петр

Смерть
Неизвестно

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