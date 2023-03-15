Фролова (Метальникова) Миланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Метальников Михаил
Мать: Метальникова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Петр
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Смерть
Неизвестно