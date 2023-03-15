Фролов Петр
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Фролов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1919 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Большие Хутора Место призыва Полевой ВК Дата призыва 29.09.1939 Воинское звание красноармеец Воинская часть 779 стрелков... Показать все
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Смерть
Неизвестно