Фролов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Петр

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Место рождения

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Фролов Семен

Мать: не указана

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова (Метальникова) Миланья

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1919 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Большие Хутора Место призыва Полевой ВК Дата призыва 29.09.1939 Воинское звание красноармеец Воинская часть 779 стрелков... Показать все
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Метальникова) Миланья

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Метальникова) Миланья

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Метальникова) Миланья

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Метальникова) Миланья

Смерть
Неизвестно

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