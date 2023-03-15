Метальникова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова (Метальникова) Миланья
Отец ребёнка: Метальников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Метальникова) ?
Отец ребёнка: Метальников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метальников Михаил
Рождение ребёнка
1894
Сын: Метальников ?
Отец ребёнка: Метальников Михаил
Рождение ребёнка
1901
Сын: Метальников ?
Отец ребёнка: Метальников Михаил
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Метальникова) ?
Отец ребёнка: Метальников Михаил
Смерть
Неизвестно