Метальникова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метальникова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова (Метальникова) Миланья

Отец ребёнка: Метальников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Метальникова) ?

Отец ребёнка: Метальников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метальников Михаил

Рождение ребёнка
1894

Сын: Метальников ?

Отец ребёнка: Метальников Михаил

Рождение ребёнка
1901

Сын: Метальников ?

Отец ребёнка: Метальников Михаил

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Метальникова) ?

Отец ребёнка: Метальников Михаил

Смерть
Неизвестно

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