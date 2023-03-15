Метальников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метальников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Метальников Николай

Мать: Метальникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова (Метальникова) Миланья

Мать ребёнка: Метальникова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Метальникова) ?

Мать ребёнка: Метальникова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метальникова Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
мельник | сыновья - семейные кооперанты
Рождение ребёнка
1894

Сын: Метальников ?

Мать ребёнка: Метальникова Анастасия

Рождение ребёнка
1901

Сын: Метальников ?

Мать ребёнка: Метальникова Анастасия

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Метальникова) ?

Мать ребёнка: Метальникова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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