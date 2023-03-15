Метальников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Метальников Николай
Мать: Метальникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова (Метальникова) Миланья
Мать ребёнка: Метальникова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Метальникова) ?
Мать ребёнка: Метальникова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Метальникова Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
мельник | сыновья - семейные кооперанты
Рождение ребёнка
1894
Сын: Метальников ?
Мать ребёнка: Метальникова Анастасия
Рождение ребёнка
1901
Сын: Метальников ?
Мать ребёнка: Метальникова Анастасия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Метальникова) ?
Мать ребёнка: Метальникова Анастасия
Смерть
Неизвестно