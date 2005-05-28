Ганжуров Геннадий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1951
Дата смерти28.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1951
Рождение ребёнка
20.04.1976
Дочь: Хрящёва Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Ганжурова Валентина Михайловна
Минск
Рождение ребёнка
21.12.1977
Сын: Ганжуров Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Ганжурова Валентина Михайловна
Литвиновичи
Рождение ребёнка
21.12.1977
Дочь: Львова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Ганжурова Валентина Михайловна
Смерть
28.05.2005
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область