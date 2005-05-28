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Ганжуров Геннадий Григорьевич

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Место рождения

Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область

Дата рождения

10.11.1951

Дата смерти

28.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1951

Отец: Ганжуров Григорий Григорьевич

Мать: Ганжурова Нина Максимовна

Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.04.1976

Дочь: Хрящёва Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Ганжурова Валентина Михайловна

Минск
Рождение ребёнка
21.12.1977

Сын: Ганжуров Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Ганжурова Валентина Михайловна

Литвиновичи
Рождение ребёнка
21.12.1977

Дочь: Львова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Ганжурова Валентина Михайловна

Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область
Смерть
28.05.2005
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
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