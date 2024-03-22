Ганжурова Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1952
Отец: Гонжуров Михаил Иванович
Мать: Гайкова Анна Наумовна
Рождение ребёнка
20.04.1976
Дочь: Хрящёва Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Ганжуров Геннадий Григорьевич
Минск
Рождение ребёнка
21.12.1977
Сын: Ганжуров Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Ганжуров Геннадий Григорьевич
Литвиновичи
Рождение ребёнка
21.12.1977
Дочь: Львова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Ганжуров Геннадий Григорьевич
Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область