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Ганжурова Валентина Михайловна

Место рождения

Хальч, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

10.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1952

Отец: Гонжуров Михаил Иванович

Мать: Гайкова Анна Наумовна

Хальч, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.04.1976

Дочь: Хрящёва Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Ганжуров Геннадий Григорьевич

Минск
Рождение ребёнка
21.12.1977

Сын: Ганжуров Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Ганжуров Геннадий Григорьевич

Литвиновичи
Рождение ребёнка
21.12.1977

Дочь: Львова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Ганжуров Геннадий Григорьевич

Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область
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