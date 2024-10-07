- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Халич34От. Игн. Войнич86013199
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
118. Хальч, местечко бывшее владельческое, при реке Соже, дворов 173, жителей 1072, церковь православная, еврейская школа, 3 ветрянных мельницы, 85 лавок, ярмарка 29 июня Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
2Мест. Хальчтрактов. дор. реке СожеХальчанск. с. об. 33811221137Хальчанск. пр. 15819
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Хальч1287
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Хальч633