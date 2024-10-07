деревня Хальч, Ветковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Хальч

Ветковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Халич34От. Игн. Войнич86013199

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Ветковская волость
118. Хальч, местечко бывшее владельческое, при реке Соже, дворов 173, жителей 1072, церковь православная, еврейская школа, 3 ветрянных мельницы, 85 лавок, ярмарка 29 июня Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Ветковская волость
2Мест. Хальчтрактов. дор. реке СожеХальчанск. с. об. 33811221137Хальчанск. пр. 15819

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ветковский район, Хальчанский сельсовет
д Хальч1287

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ветковский район, Хальчанский сельсовет
д. Хальч633

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