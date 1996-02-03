Хрящёва Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрящёва Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Минск

Дата рождения

20.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1976

Отец: Ганжуров Геннадий Григорьевич

Мать: Ганжурова Валентина Михайловна

Минск
Рождение ребёнка
03.02.1996

Дочь: Петрова Василина Олеговна

Отец ребёнка: Хрящёв Олег Викторович

Рождение ребёнка
16.10.2001

Дочь: Михайлова Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
20.04.2012

Дочь: Михайлов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Михайлов Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Сергей Юрьевич

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