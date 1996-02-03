Хрящёва Ольга Геннадьевна
Место рожденияМинск
Дата рождения20.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1976
Минск
Рождение ребёнка
03.02.1996
Дочь: Петрова Василина Олеговна
Отец ребёнка: Хрящёв Олег Викторович
Рождение ребёнка
16.10.2001
Дочь: Михайлова Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
20.04.2012
Дочь: Михайлов Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно