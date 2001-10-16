Михайлов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.2001
Дочь: Михайлова Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Хрящёва Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
20.04.2012
Дочь: Михайлов Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Хрящёва Ольга Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно