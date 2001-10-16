Михайлов Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Сергей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.2001

Дочь: Михайлова Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Хрящёва Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.04.2012

Дочь: Михайлов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Хрящёва Ольга Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрящёва Ольга Геннадьевна

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