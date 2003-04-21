Ганжурова (Дмитракова) Нина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти21.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1951
Сын: Ганжуров Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Ганжуров Григорий Григорьевич
Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
31.07.1953
Дочь: Заичко Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Ганжуров Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.01.1960
Дочь: Козырева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ганжуров Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2003