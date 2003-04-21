Ганжурова (Дмитракова) Нина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганжурова (Дмитракова) Нина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

21.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1951

Сын: Ганжуров Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Ганжуров Григорий Григорьевич

Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
31.07.1953

Дочь: Заичко Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Ганжуров Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
02.01.1960

Дочь: Козырева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ганжуров Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганжуров Григорий Григорьевич

Смерть
21.04.2003
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