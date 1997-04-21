Ганжуров Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1918
Дата смерти21.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1948
Сын: Ганжуров Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1951
Сын: Ганжуров Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Ганжурова Нина Максимовна
Рождение ребёнка
31.07.1953
Дочь: Заичко Лариса Григорьевна
Мать ребёнка: Ганжурова Нина Максимовна
Рождение ребёнка
16.09.1955
Сын: Ганжуров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1960
Дочь: Козырева Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Ганжурова Нина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганжуров Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1997