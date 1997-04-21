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Ганжуров Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1918

Дата смерти

21.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1948

Сын: Ганжуров Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1951

Сын: Ганжуров Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Ганжурова Нина Максимовна

Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
31.07.1953

Дочь: Заичко Лариса Григорьевна

Мать ребёнка: Ганжурова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
16.09.1955

Сын: Ганжуров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Литвиновичи, Кормянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.01.1960

Дочь: Козырева Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Ганжурова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганжуров Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганжурова Нина Максимовна

Смерть
21.04.1997
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