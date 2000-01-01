Федоренко (Фокина) Августа Павловна
Место рожденияРославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Дата рождения30.11.1836
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1836
Отец: Неизвестно Павел Павлович
Мать: Феодосия Дмитриевна
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Крещение
30.11.1836
Успенская церковь Рославльского прихода
Бракосочетание
20.04.1858
Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
на 11 лет младше мужа 1836 г.р.(21год)
Рождение ребёнка
21.11.1860
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Федоренко Александр Илларионович
Вязьма, Калужская, Россия
Рождение ребёнка
С 01.01.1862 по 07.08.1862
Сын: Федоренко Александр Александрович
Отец ребёнка: Федоренко Александр Илларионович
Рождение ребёнка
10.05.1868
Сын: Неизвестно Николай Александрович
Отец ребёнка: Федоренко Александр Илларионович
Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
06.03.1870
Сын: Федоренко Нил Александрович
Отец ребёнка: Федоренко Александр Илларионович
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Смерть
После 1896
Августа Павловна в 75лет сдавала квартирантам дом в Смоленске Б. Воскресенская 189 (Войкова 6) в 1910-1911