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Федоренко Александр Илларионович

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Место рождения

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя

Дата рождения

02.07.1825

Дата смерти

02.07.1870

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

1836 г.р.
1836 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1825

Отец: Федоренко Ларион Осипович

Мать: Федоренко Елизавета Ивановна

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
05.07.1825
ц. Святодуховская
Godparents:Титулярный Советник и Кавалер Иван Нестеров
Работа или профессия
С 29.09.1841 по 17.07.1846
Екатеринославская Уголовная палата
Писец 1-го разряда | Высочайшими приказами произведен 1 мая 1848г. в Коллежские Регистраторы со старшинством с 29 сентября 1843г.
Образование
До 1841
Екатеринославская Губернская Гимназия
Работа или профессия
С 17.07.1846 по 03.01.1850
Канцелярия Екатеринославского Гражданского Губернатора
Писец 1-го разряда | 9 апреля 1849г. в Губернские Секретари со старшинством с 29 сентября 1847г.
Работа или профессия
С 03.01.1850 по 02.03.1850
Смоленская Казеная Палата
Писец | 5 марта 1852г.произведен в Коллежские Секретари со старшинством с 29 сентября 1851г.
Работа или профессия
С 02.03.1850 по 10.12.1852
Смоленская Палата Уголовного Суда
Помошник Столоначальника
Работа или профессия
С 10.12.1852 по 31.01.1855
Смоленская Палата Уголовного Суда
Столоначальник (это руководитель отдела)
Работа или профессия
С 31.01.1855 по 18.11.1860
Юхновский Уездный Суд
Секретарь | 7 декабря 1855г.произведен в Титулярные Советники со старшинством с 29 сентября 1855г.
Бракосочетание
20.04.1858

Жена: Федоренко Августа Павловна

Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
на 11 лет младше мужа 1836 г.р.(21год)
Бракосочетание
20.04.1858

Жена: Августа Павловна

Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
Супруг(-а): Александр Ларионович Неизвестно
Работа или профессия
С 18.11.1860 по 30.06.1868
Вышний Волочёк (Тверской области ) в России с 1775 г. — должностное лицо, исполнявшее функции прокурорского надзора в уезде.
Уездный Стряпчий | Произведен в Коллежские Ассесоры со старшинством с 18 ноября 1860г.
Рождение ребёнка
21.11.1860

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна

Вязьма, Калужская, Россия
Рождение ребёнка
С 01.01.1862 по 07.08.1862

Сын: Федоренко Александр Александрович

Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна

Рождение ребёнка
14.01.1864

Дочь: Борейша Мария Александровна

Мать ребёнка: Августа Павловна

Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
12.09.1865

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: ?

Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
10.05.1868

Сын: Неизвестно Николай Александрович

Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна

Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
10.05.1868

Сын: Федоренко Николай Александрович

Мать ребёнка: ?

Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
06.03.1870

Сын: Федоренко Нил Александрович

Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Смерть
02.07.1870
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Причина смерти: Чахотка | отпевали 4 июля в г. Рославль в Казанской-Пятницкой церкви.
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