Федоренко Александр Илларионович
Место рожденияЕкатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Дата рождения02.07.1825
Дата смерти02.07.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1825
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
05.07.1825
ц. Святодуховская
Godparents:Титулярный Советник и Кавалер Иван Нестеров
Работа или профессия
С 29.09.1841 по 17.07.1846
Екатеринославская Уголовная палата
Писец 1-го разряда | Высочайшими приказами произведен 1 мая 1848г. в Коллежские Регистраторы со старшинством с 29 сентября 1843г.
Образование
До 1841
Екатеринославская Губернская Гимназия
Работа или профессия
С 17.07.1846 по 03.01.1850
Канцелярия Екатеринославского Гражданского Губернатора
Писец 1-го разряда | 9 апреля 1849г. в Губернские Секретари со старшинством с 29 сентября 1847г.
Работа или профессия
С 03.01.1850 по 02.03.1850
Смоленская Казеная Палата
Писец | 5 марта 1852г.произведен в Коллежские Секретари со старшинством с 29 сентября 1851г.
Работа или профессия
С 02.03.1850 по 10.12.1852
Смоленская Палата Уголовного Суда
Помошник Столоначальника
Работа или профессия
С 10.12.1852 по 31.01.1855
Смоленская Палата Уголовного Суда
Столоначальник (это руководитель отдела)
Работа или профессия
С 31.01.1855 по 18.11.1860
Юхновский Уездный Суд
Секретарь | 7 декабря 1855г.произведен в Титулярные Советники со старшинством с 29 сентября 1855г.
Бракосочетание
20.04.1858
Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
на 11 лет младше мужа 1836 г.р.(21год)
Бракосочетание
20.04.1858
Жена: Августа Павловна
Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
Супруг(-а): Александр Ларионович Неизвестно
Работа или профессия
С 18.11.1860 по 30.06.1868
Вышний Волочёк (Тверской области ) в России с 1775 г. — должностное лицо, исполнявшее функции прокурорского надзора в уезде.
Уездный Стряпчий | Произведен в Коллежские Ассесоры со старшинством с 18 ноября 1860г.
Рождение ребёнка
21.11.1860
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Вязьма, Калужская, Россия
Рождение ребёнка
С 01.01.1862 по 07.08.1862
Сын: Федоренко Александр Александрович
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Рождение ребёнка
14.01.1864
Дочь: Борейша Мария Александровна
Мать ребёнка: Августа Павловна
Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
12.09.1865
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: ?
Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
10.05.1868
Сын: Неизвестно Николай Александрович
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
10.05.1868
Сын: Федоренко Николай Александрович
Мать ребёнка: ?
Вышний Волочёк
Рождение ребёнка
06.03.1870
Сын: Федоренко Нил Александрович
Мать ребёнка: Федоренко Августа Павловна
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Смерть
02.07.1870
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Причина смерти: Чахотка | отпевали 4 июля в г. Рославль в Казанской-Пятницкой церкви.