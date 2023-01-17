Борейша (Федоренко) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борейша (Федоренко) Мария Александровна

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Место рождения

Вышний Волочёк

Дата рождения

14.01.1864

Дата смерти

Между 27.09.1895 и 02.08.1897

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1864

Отец: Федоренко Александр Илларионович

Мать: Августа Павловна

Вышний Волочёк
Крещение
14.01.1864
Крещение
25.01.1864
Петропавловская церковь
Бракосочетание
24.07.1887

Муж: Неизвестно Петр Михайлович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Супруг(-а): Петр Михайлович Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1888

Дочь: Антонина Петровна

Отец ребёнка: Неизвестно Петр Михайлович

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
01.09.1889

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Неизвестно Петр Михайлович

Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1891

Сын: Неизвестно Николай Петрович

Отец ребёнка: Неизвестно Петр Михайлович

Дорогобуж, Дорогобужский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1892

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Неизвестно Петр Михайлович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1895

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Неизвестно Петр Михайлович

Сычёвка, Сычёвский, Смоленская, Россия
Смерть
Между 27.09.1895 и 02.08.1897
г. Сычёвка видимо
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