(Фокина) Августа Павловна
Место рожденияРославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Дата рождения30.11.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.04.1858
Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
Супруг(-а): Александр Ларионович Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1864
Дочь: Борейша Мария Александровна
Отец ребёнка: Федоренко Александр Илларионович
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