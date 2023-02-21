(Фокина) Августа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Августа Павловна

Место рождения

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия

Дата рождения

30.11.1836

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Бракосочетание
20.04.1858

Муж: Федоренко Александр Илларионович

Вязьма (175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы)
Супруг(-а): Александр Ларионович Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1864

Дочь: Борейша Мария Александровна

Отец ребёнка: Федоренко Александр Илларионович

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