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Федоренко Нил Александрович

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Место рождения

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия

Дата рождения

06.03.1870

Дата смерти

31.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1870

Отец: Федоренко Александр Илларионович

Мать: Федоренко Августа Павловна

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Крещение
15.03.1870
Казанская-Пятницкая
Образование
С 15.08.1881 по 05.06.1887
Александровское Смоленское Реальное Училище
Образование
С ?.08.1887 по 03.06.1888
Александровское Смоленское Реальное Училище
Работа или профессия
С 30.06.1888 по 01.07.1892
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Надсмотрщик Смоленского Акцизного Управления
Работа или профессия
С 01.07.1892 по 04.09.1892
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Нештатный Контролер Смоленского Акцизного Управления
Работа или профессия
С 04.09.1892 по 23.11.1894
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смоленское Губернское Правление
Бракосочетание
31.08.1894

Жена: Елизавета Никитична

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Супруг(-а): Елизавета Никитична (Редкова)
Работа или профессия
С 23.11.1894 по 01.01.1896
Вязьма
спичечный Контролер Смоленского 3-го Акцизного Управления
Рождение ребёнка
21.11.1895

Дочь: Августа Ниловна

Мать ребёнка: Елизавета Никитична

Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Работа или профессия
С 01.01.1896 по 01.11.1896
им. Воскресенск Поречского уезда Смоленской губернии
Младший Штатный Контролер 1-го округа Смоленского Акцизного Управления
Работа или профессия
С 01.11.1896 по 01.01.1899
им. Воскресенск или Глазково Поречского уезда Смоленской губернии
Старший Штатный Контролер 1-го округа Смоленского Акцизного Управления
Рождение ребёнка
18.03.1898

Дочь: Александра Ниловна

Мать ребёнка: Елизавета Никитична

Демидовский район Смоленская обл. или село Севастьяново Торопецкий уезд
Работа или профессия
С 01.01.1899 по 01.02.1902
им. Воскресенск или Глазково Поречского уезда Смоленской губернии или
Старший Штатный Контролер 4-го округа Смоленского Акцизного Управления
Рождение ребёнка
08.01.1900

Дочь: Лидия Ниловна

Мать ребёнка: Елизавета Никитична

д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Неизвестно Нил Нилович

Мать ребёнка: Елизавета Никитична

Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Работа или профессия
С 01.02.1902 по 04.10.1902
Гжатск
Делопроизводитель 6-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 04.10.1902 по 01.11.1902
Рославль
Делопроизводитель 5-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 01.11.1902 по 23.03.1904
Ельня
Делопроизводитель 2-го Окружного Акцизного Управления
Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: Анна Ниловна

Мать ребёнка: Елизавета Никитична

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Работа или профессия
С 23.03.1904 по 16.08.1909
Ельня
Делопроизводитель 2-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 16.08.1909 по 01.08.1910
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Делопроизводитель 1-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 01.08.1910 по 07.04.1915
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Старший Штатный Контролер 1-го Окружного Акцизного Управления
Рождение ребёнка
22.02.1911

Дочь: Антонина (Нина) Ниловна

Мать ребёнка: Елизавета Никитична

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Неизвестно Всеволод Нилович

Мать ребёнка: Елизавета Никитична

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Награда
1912
Награждён серебрянной медалью на Александровской ленте Награждён светло бронзовой медалью на Владимирской ленте15 авг 1912г.
Работа или профессия
С 07.04.1915 по 10.05.1915
Белый, Россия
Младший Помощник Надзирателя 4-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 10.05.1915 по 11.08.1916
Ельня
Младший Помощник Надзирателя 2-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
Неизвестно
Младший Помощник Надзирателя 2-го Окружного Акцизного Управления
Смерть
31.01.1917
с. Волково-Егорьевское Ельнинского уезда
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