Федоренко Нил Александрович
Место рожденияРославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Дата рождения06.03.1870
Дата смерти31.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1870
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Крещение
15.03.1870
Казанская-Пятницкая
Образование
С 15.08.1881 по 05.06.1887
Александровское Смоленское Реальное Училище
Образование
С ?.08.1887 по 03.06.1888
Александровское Смоленское Реальное Училище
Работа или профессия
С 30.06.1888 по 01.07.1892
Надсмотрщик Смоленского Акцизного Управления
Работа или профессия
С 01.07.1892 по 04.09.1892
Нештатный Контролер Смоленского Акцизного Управления
Работа или профессия
С 04.09.1892 по 23.11.1894
Смоленское Губернское Правление
Бракосочетание
31.08.1894
Жена: Елизавета Никитична
Супруг(-а): Елизавета Никитична (Редкова)
Работа или профессия
С 23.11.1894 по 01.01.1896
Вязьма
спичечный Контролер Смоленского 3-го Акцизного Управления
Рождение ребёнка
21.11.1895
Дочь: Августа Ниловна
Мать ребёнка: Елизавета Никитична
Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Работа или профессия
С 01.01.1896 по 01.11.1896
им. Воскресенск Поречского уезда Смоленской губернии
Младший Штатный Контролер 1-го округа Смоленского Акцизного Управления
Работа или профессия
С 01.11.1896 по 01.01.1899
им. Воскресенск или Глазково Поречского уезда Смоленской губернии
Старший Штатный Контролер 1-го округа Смоленского Акцизного Управления
Рождение ребёнка
18.03.1898
Дочь: Александра Ниловна
Мать ребёнка: Елизавета Никитична
Демидовский район Смоленская обл. или село Севастьяново Торопецкий уезд
Работа или профессия
С 01.01.1899 по 01.02.1902
им. Воскресенск или Глазково Поречского уезда Смоленской губернии или
Старший Штатный Контролер 4-го округа Смоленского Акцизного Управления
Рождение ребёнка
08.01.1900
Дочь: Лидия Ниловна
Мать ребёнка: Елизавета Никитична
д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1901
Мать ребёнка: Елизавета Никитична
Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Работа или профессия
С 01.02.1902 по 04.10.1902
Гжатск
Делопроизводитель 6-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 04.10.1902 по 01.11.1902
Рославль
Делопроизводитель 5-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 01.11.1902 по 23.03.1904
Ельня
Делопроизводитель 2-го Окружного Акцизного Управления
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: Анна Ниловна
Мать ребёнка: Елизавета Никитична
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Работа или профессия
С 23.03.1904 по 16.08.1909
Ельня
Делопроизводитель 2-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 16.08.1909 по 01.08.1910
Делопроизводитель 1-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 01.08.1910 по 07.04.1915
Старший Штатный Контролер 1-го Окружного Акцизного Управления
Рождение ребёнка
22.02.1911
Дочь: Антонина (Нина) Ниловна
Мать ребёнка: Елизавета Никитична
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1912
Сын: Неизвестно Всеволод Нилович
Мать ребёнка: Елизавета Никитична
Награда
1912
Награждён серебрянной медалью на Александровской ленте Награждён светло бронзовой медалью на Владимирской ленте15 авг 1912г.
Работа или профессия
С 07.04.1915 по 10.05.1915
Белый, Россия
Младший Помощник Надзирателя 4-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
С 10.05.1915 по 11.08.1916
Ельня
Младший Помощник Надзирателя 2-го Окружного Акцизного Управления
Работа или профессия
Неизвестно
Младший Помощник Надзирателя 2-го Окружного Акцизного Управления
Смерть
31.01.1917
с. Волково-Егорьевское Ельнинского уезда