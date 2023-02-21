(Редкова) Елизавета Никитична
Место рожденияБелый, Белой, Смоленская, Российская империя
Дата рождения04.09.1873
Дата смерти24.03.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Бракосочетание
31.08.1894
Супруг(-а): Елизавета Никитична (Редкова)
Рождение ребёнка
21.11.1895
Дочь: Августа Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1898
Дочь: Александра Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Демидовский район Смоленская обл. или село Севастьяново Торопецкий уезд
Рождение ребёнка
08.01.1900
Дочь: Лидия Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1901
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: Анна Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1911
Дочь: Антонина (Нина) Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1912
Сын: Неизвестно Всеволод Нилович
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Смерть
24.03.1915
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Похороны
Неизвестно
на кладбище Верхне-Георгиевской церкви