(Редкова) Елизавета Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Редкова) Елизавета Никитична

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Место рождения

Белый, Белой, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

04.09.1873

Дата смерти

24.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Бракосочетание
31.08.1894

Муж: Федоренко Нил Александрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Супруг(-а): Елизавета Никитична (Редкова)
Рождение ребёнка
21.11.1895

Дочь: Августа Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1898

Дочь: Александра Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Демидовский район Смоленская обл. или село Севастьяново Торопецкий уезд
Рождение ребёнка
08.01.1900

Дочь: Лидия Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Неизвестно Нил Нилович

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: Анна Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1911

Дочь: Антонина (Нина) Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Неизвестно Всеволод Нилович

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
24.03.1915
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Похороны
Неизвестно
на кладбище Верхне-Георгиевской церкви
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