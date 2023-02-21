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(Федоренко) Варвара Александровна

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Место рождения

Вязьма, Калужская, Россия

Дата рождения

21.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1860

Отец: Федоренко Александр Илларионович

Мать: Федоренко Августа Павловна

Вязьма, Калужская, Россия
Крещение
27.11.1860
Соборная церковь
Крещение
14.01.1864
Крещение
12.09.1865
Работа или профессия
С 1887 по 1889
Смоленская женская прогимназия
Учительница французского языка
Смерть
Неизвестно
г. Сычёвка видимо
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