(Федоренко) Варвара Александровна
Место рожденияВязьма, Калужская, Россия
Дата рождения21.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1860
Вязьма, Калужская, Россия
Крещение
27.11.1860
Соборная церковь
Крещение
14.01.1864
Крещение
12.09.1865
Работа или профессия
С 1887 по 1889
Смоленская женская прогимназия
Учительница французского языка
Смерть
Неизвестно
г. Сычёвка видимо