(Полозова) Феодосия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полозова) Феодосия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

16.01.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1835

Муж: Неизвестно Павел Павлович

Рославль
Супруг(-а): Феодосия Дмитриевна (Полозова)
Рождение ребёнка
30.11.1836

Дочь: Федоренко Августа Павловна

Отец ребёнка: Неизвестно Павел Павлович

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
02.09.1841

Сын: Неизвестно Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Неизвестно Павел Павлович

Вязьма, Калужская, Россия
Смерть
16.01.1844
Вязьма, Калужская, Россия
Похороны
Неизвестно
В Вяземском Аркадиевском Хр...- Девичьем Монастыре
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