Неизвестно Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1835

Жена: Феодосия Дмитриевна

Рославль
Супруг(-а): Феодосия Дмитриевна (Полозова)
Рождение ребёнка
30.11.1836

Дочь: Федоренко Августа Павловна

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриевна

Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
02.09.1841

Сын: Неизвестно Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриевна

Вязьма, Калужская, Россия
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