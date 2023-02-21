Неизвестно Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1835
Жена: Феодосия Дмитриевна
Рославль
Супруг(-а): Феодосия Дмитриевна (Полозова)
Рождение ребёнка
30.11.1836
Дочь: Федоренко Августа Павловна
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриевна
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
02.09.1841
Сын: Неизвестно Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриевна
Вязьма, Калужская, Россия