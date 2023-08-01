Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аллаяров Муллагали Магиярович

Мать: Аллаярова Хамида Фарвазовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллаярова Альбина Мирзагитовна

Мать ребёнка: Аллаярова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Эдуард Мирзагитович

Мать ребёнка: Аллаярова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Вадим Мирзагитович

Мать ребёнка: Аллаярова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Руслан Мирзагитович

Мать ребёнка: Аллаярова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Ринат Мирзагитович

Мать ребёнка: Аллаярова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллаярова Галина Петровна

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