Аллаярова (Шарафеева) Хамида Фарвазовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1931
Дата смерти01.02.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931
Отец: Шарафеев Фарваз Шарафеевич
Мать: Шарафеева Закира
Рождение ребёнка
25.08.1954
Дочь: Нафикова Гульзифа Муллагалиевна
Отец ребёнка: Аллаяров Муллагали Магиярович
Рождение ребёнка
20.09.1957
Сын: Аллаяров Глюз Муллагалиевич
Отец ребёнка: Аллаяров Муллагали Магиярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич
Отец ребёнка: Аллаяров Муллагали Магиярович
Смерть
01.02.2016