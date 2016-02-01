Аллаярова (Шарафеева) Хамида Фарвазовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаярова (Шарафеева) Хамида Фарвазовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1931

Дата смерти

01.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931

Отец: Шарафеев Фарваз Шарафеевич

Мать: Шарафеева Закира

Рождение ребёнка
25.08.1954

Дочь: Нафикова Гульзифа Муллагалиевна

Отец ребёнка: Аллаяров Муллагали Магиярович

Рождение ребёнка
20.09.1957

Сын: Аллаяров Глюз Муллагалиевич

Отец ребёнка: Аллаяров Муллагали Магиярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Отец ребёнка: Аллаяров Муллагали Магиярович

Смерть
01.02.2016