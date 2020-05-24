Аллаярова Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаярова Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1960

Дата смерти

24.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллаярова Альбина Мирзагитовна

Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Эдуард Мирзагитович

Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Вадим Мирзагитович

Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Руслан Мирзагитович

Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Ринат Мирзагитович

Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Смерть
24.05.2020
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