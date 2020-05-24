Аллаярова Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1960
Дата смерти24.05.2020
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллаярова Альбина Мирзагитовна
Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллаяров Эдуард Мирзагитович
Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллаяров Вадим Мирзагитович
Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллаяров Руслан Мирзагитович
Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллаяров Ринат Мирзагитович
Отец ребёнка: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.2020