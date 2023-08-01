Аллаяров Ринат Мирзагитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллаярова Саида Ринатовна
Мать ребёнка: Аллаярова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллаярова Карина Ринатовна
Мать ребёнка: Аллаярова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллаяров Эдуард Ринатович
Мать ребёнка: Аллаярова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аллаярова Ирина