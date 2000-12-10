Аллаяров Муллагали Магиярович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1931
Дата смерти10.12.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1931
Рождение ребёнка
25.08.1954
Дочь: Нафикова Гульзифа Муллагалиевна
Мать ребёнка: Аллаярова Хамида Фарвазовна
Рождение ребёнка
20.09.1957
Сын: Аллаяров Глюз Муллагалиевич
Мать ребёнка: Аллаярова Хамида Фарвазовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич
Мать ребёнка: Аллаярова Хамида Фарвазовна
Смерть
10.12.2000