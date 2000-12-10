Аллаяров Муллагали Магиярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАллаяров Муллагали Магиярович

Аллаяров Муллагали Магиярович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1931

Дата смерти

10.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1931

Отец: Аллаяров Магияр Аллаярович

Мать: Аллаярова Канифа Зайнагтдиновна

Рождение ребёнка
25.08.1954

Дочь: Нафикова Гульзифа Муллагалиевна

Мать ребёнка: Аллаярова Хамида Фарвазовна

Рождение ребёнка
20.09.1957

Сын: Аллаяров Глюз Муллагалиевич

Мать ребёнка: Аллаярова Хамида Фарвазовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Мирзагит Муллагалиевич

Мать ребёнка: Аллаярова Хамида Фарвазовна

Смерть
10.12.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close