Глазков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазков Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Глазков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Глазков Сидор Степанович

Мать ребёнка: ?

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Глазков Андрей Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: ?

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Глазков Михаил Степанович

Мать ребёнка: ?

Смерть
1853
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

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