Глазков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Глазков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Глазков Андрей Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: ?
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811
Сын: Глазков Михаил Степанович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1853