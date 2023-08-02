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Глазков Сидор Степанович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Глазков Степан Иванович

Мать: ?

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Авдотья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Глазкова) Анисья Сидоровна

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Глазков Павел Сидорович

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Глазкова) Матрена Сидоровна

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Глазкова) Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Глазков Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Глазков Прокофий Сидорович

Мать ребёнка: Глазкова Авдотья

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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