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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Глазков Сидор Степанович

Отец ребёнка: Глазков Степан Иванович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Глазков Андрей Степанович (Стефанович)

Отец ребёнка: Глазков Степан Иванович

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Глазков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Глазков Степан Иванович

Богородск, Новооскольский уезд, Курская губ, Россия
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