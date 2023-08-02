?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Глазков Степан Иванович
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Глазков Андрей Степанович (Стефанович)
Отец ребёнка: Глазков Степан Иванович
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811
Сын: Глазков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Глазков Степан Иванович
Богородск, Новооскольский уезд, Курская губ, Россия