Глазков Андрей Степанович (Стефанович)
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Глазков Степан Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Глазков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Глазкова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Глазкова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Глазков) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Глазкова Пелагея Стефановна
Смерть
Неизвестно