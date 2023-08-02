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Глазков Андрей Степанович (Стефанович)

Место рождения

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Глазков Степан Иванович

Мать: ?

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Глазков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Глазкова Пелагея Стефановна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Глазков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Глазкова Пелагея Стефановна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Глазков) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Глазкова Пелагея Стефановна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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