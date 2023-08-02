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Глазков Михаил Степанович

Место рождения

Богородск, Новооскольский уезд, Курская губ, Россия

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Глазков Степан Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Дмитрий Михайлович_младший

Мать ребёнка: Глазкова Феодосия

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Глазков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Глазкова Феодосия

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Глазков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Глазкова Феодосия

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Глазков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Глазкова Феодосия

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Глазкова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Глазкова Феодосия

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Глазков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Глазкова Феодосия

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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