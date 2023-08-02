Глазков Михаил Степанович
Место рожденияБогородск, Новооскольский уезд, Курская губ, Россия
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Глазков Степан Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Дмитрий Михайлович_младший
Мать ребёнка: Глазкова Феодосия
Рождение ребёнка
1838
Сын: Глазков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Глазкова Феодосия
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Глазков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Глазкова Феодосия
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Глазкова Феодосия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Глазкова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Глазкова Феодосия
Рождение ребёнка
1855
Сын: Глазков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Глазкова Феодосия
Смерть
Неизвестно